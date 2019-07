Guten Morgen,die Börsen tasten sich behutsam durch die ersten Tage der Berichtssaison. Sozusagen auf leisen Sohlen. Die Ergebnisse der US-Banken wurden zur Kenntnis genommen, die Reaktionen im jeweiligen Kurs verlaufen eher unspektakulär. Selbiges gilt für zyklische Werte wie JOHNSON & JOHNSON.Besser könnte es zurzeit nicht laufen. Es belegt wieder einmal: Die Börsen überklettern die berühmte "Wall of Fear": ja nicht überreagieren, ja nicht euphorisch werden, wir bewegen uns auf dünnem Eis. So ist es. Und es ist u.E. der Auftakt für das, was noch kommen wird.US-Banken bleiben stabilKurz zu den Ergebnissen der US-Banken: Trotz der angekündigten Schwächen im Handel und im Investment Banking wurde prächtig verdient. Mit den erwarteten Zinssenkungen der Fed trübt sich zwar der Ausblick auf die Nettozinserträge ein, aber unter dem Strich sind die grossen Finanzhäuser gut aufgestellt. Sowohl J.P. MORGAN CHASE als auch WELLS FARGO überzeugen mit kräftigen Gewinnzuwächsen sowie wachsenden Erträgen. Für eine positive Überraschung sorgte ausserdem GOLDMAN SACHS, weil ihre Aktienhändler überraschend ein Ertragsplus schafften und sich im gedämpften Handel von den Konkurrenten absetzten.

