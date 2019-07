Der Dealflow hält an: Der Anlagenbauer Andritz erhielt von der japanischen Toyo Engineering Corporation den Auftrag zur Lieferung eines PowerFluid-Wirbelschichtkessels inklusive Rauchgasreinigungssystem für ein neu zu errichtendes Biomassekraftwerk in der Stadt Ishikari, Hokkaido, für Ishikari Shinko New Energy Hatsuden Godo Kaisha. Die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant. Das mit Holzpellets und Palmkernschalen befeuerte Biomassekraftwerk wird rund 50 MWel Strom erzeugen.

