Diesen Monat hat sich die Zahl der Aktien bei Nel ASA erhöht. Das ist natürlich im Hinblick auf die Bewertung pro Aktie interessant. Konkret: Nel ASA hatte mitgeteilt, dass die Hauptversammlung am 28. März 2019 grünes Licht für eine mögliche Kapitalerhöhung gegeben hatte. Um das in einem größeren Kontext zu sehen: Im Sommer 2017 hatte Nel ASA das Unternehmen "Proton Energy Systems, Inc." übernommen. Deren Mitarbeiter hielten offenbar Optionen, die dann in Optionen auf die Nel ASA Aktien umgewandelt ... (Peter Niedermeyer)

