Als einer der wichtigsten Agrarrohstoffe steht Mais regelmässig an den Terminmärkten im Fokus. Dies liegt vor allem daran, dass er zu einem hohen Prozentsatz als Futtermittel verwendet wird. Aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse hat sich in diesem Jahr die Aussaat in den USA von April bis in den Juni ausgedehnt, was sich seit Anfang Mai im Kursverlauf widerspiegelte und seinen Höhepunkt im Juni gefunden hatte.Denn korrespondierend zur verspäteten Aussaat gab es auch neue Prognosen, die von geringeren Ernteerträgen ausgehen. So dürfte die US-Ernte nach Schätzung des International Grains Council um rund 30 Mio. Tonnen geringer ausfallen und die weltweite Ernteeinschätzung um über 20 Mio. Tonnen belasten.

