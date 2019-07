Barrick Gold Aktie | ISIN:CA0679011084 | WKN:870450 Die Bullen leisten weiter gute Arbeit. Nach dem Ausbruch letzten Monat, zieht der Kurs weiter Richtung 15,69 Euro an. Ein weiter entferntes Ziel auf Tagesbasis, ist die Marke von 19 Euro. Dieses wird voraussichtlich nicht in einem Zug erreicht werden können. Insofern wird es irgendwann auf dem Weg dorthin, eine Erholungsphase geben müssen. Dazu bietet sich der Bereich um 15,69 Euro an. Alternativ gibt es direkt einen Rücksetzer bis auf die Unterstützungszone. ... (Andreas Opitz)

