In dieser Woche machen die Käufer der BASF-Aktie positiv auf sich aufmerksam. Ihnen ist es gelungen, nach der Gewinnwarnung des Vorstands den Fall der Aktie auf dem Niveau von 58,55 Euro zu stoppen und eine Erholung einzuleiten. Diese Gegenbewegung konnte auch an den ersten zwei Handelstagen dieser Woche fortgesetzt werden. Erreicht und vollständig geschlossen ist inzwischen die am 9. Juni zwischen 62,01 und 60,88 Euro gerissene Kurslücke. Nun wartet mit der 50-Tagelinie eine nicht minder schwierige ... (Dr. Bernd Heim)

