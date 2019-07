Schutz durch automatische Abschaltung Sowohl in Wechsel- als auch in Gleichstromsystemen ist diese erst beim zweiten Isolationsfehler gefordert

Zweifacher Abschaltstrom Im IT-System muss der Fehlerstrom ggf. einen wesentlich größeren Weg zurücklegen, als das bei einem Fehler im TN-System der Fall wäre

Es geht dabei unter anderem um die beiden Formeln gemäß DIN VDE 0100-410, Abs. 411.6.4, Absatz a), einschließlich Anmerkung 2:

Zs?=?U?/?2?·?Ia bzw. Z?'s?=?U0?/?2?·?Ia?,

mit:

U0? - Nennwechselspannung oder Nenngleichspannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter bzw Mittelleiter

U - Nennwechselspannung oder Nenngleichspannung zwischen den Außenleitern

Zs - Impedanz der Fehlerschleife, bestehend aus dem Außenleiter und dem Schutzleiter des Stromkreises

Z?'s - Impedanz der Fehlerschleife, bestehend aus dem Neutralleiter und dem Schutzleiter des Stromkreises

Ia - Strom, der die Funktion der Schutzeinrichtung innerhalb der in 411.3.2.2 für TN-Systeme oder der in 411.3.2.3 geforderten Zeit bewirkt.

Der Faktor 2 in beiden Formeln berücksichtigt, dass beim gleichzeitigen Auftreten von zwei Fehlern die Fehler in verschiedenen Stromkreisen bestehen können. In diesem Zusammenhang wollen wir uns auf das Bild 13 des Beitrags »IT-Systeme im Spiegel der Norm - ein Überblick (Teil 2)« in »de« 3.2019 beziehen (Bild 1). Die abgebildeten Betriebsmittel BM1 und BM2 können unterschiedlich abgesichert sein, z.?B. BM1 über F3 u. F4 mit je 10?A und BM2 über F5 u. F6 mit je 16?A.

Interessant ist hier die Betrachtung, wie es hier beim zweiten Fehler im Hauptstromkreis (F1 und F2) und dem zweifachen Ia aussieht.

Betrachtung Wechselstrom versus Gleichstrom

Die eingangs genannten Bedingungen bzw. Formeln aus 411.6.4 a) von DIN VDE 0100-410:2018-10 und auch alle anderen Anforderungen von DIN VDE 0100-410:2018-10 treffen, sofern nicht explizit differenziert wird, gleichermaßen für Wechsel- und Gleichspannung zu. So gilt z.?B., dass die Bedingung im Abschnitt 411.6.2 von DIN VDE 0100-410:2018-10 - die festlegt, dass RA?·?Id?=?50?V betragen muss, nur für Wechselstromsysteme relevant ist.

Im Grunde müssten die Bedingungen für Gleichspannungen - da man im Gleichspannungssystem nicht von Impedanzen spricht, ...

