Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Politik der aktuellen Kommission im Bereich Kreislaufwirtschaft offenbar fortführen. Die Kreislaufwirtschaft sei "von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des künftigen europäischen Wirtschaftsmodells", heißt es in ihren politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission. Von der Leyen kündigte in den Leitlinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...