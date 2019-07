Beim Börseneuling Addiko Bank melden sich offenbar immer mehr Institutionelle, die Meldegrenzen überschritten haben. So hält die die US-Investmentgesellschaft Brandes Investment Partners etwa 5,21 Prozent der Stimmrechte, die schwedische SEB 4,62 Prozent und die in London ansässige RWC Asset Management ebenfalls 4,62 Prozent der Aktien, wie die kürzlich an die Wiener Börse gegangene Addiko mitteilt.

