Agrana-HV (5) und Ende. Wir erfuhren, dass 500.000 Tonnen Sojaschrot aus Brasilien importiert werden, diese würden teilweise durch unser Actiprot substituiert. Staller fragte nach Innovationen bei Joghurt, und ob es bei Frucht Konzentrationsrisiko (einige Großkunden) gibt. Wir erfuhren, dass man im Segment Frucht mit drei großen Kunden 60% des Fruchtzubereitungsgeschäfts von 1 Mrd. Umsatz mache, weitere 250 Mio. seien Fruchtsaftkonzentratgeschäft. Es seien globale Kunden, denen wir in die lokalen Märkte gefolgt seien. Mit Danone mache man zwischen 30 und 40%. "Wenn wir ein Risiko haben, haben die auch ein Risiko, d.h. sie können bei uns bleiben." 85% der Fruchtzubereitungen gingen an Molkereien, der Rest an Bäckereien und Eiscremehersteller ....

Den vollständigen Artikel lesen ...