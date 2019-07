Mehr als 15 Prozent hat die Nordex-Aktie am 3. Juli binnen eines Handelstages zugelegt. Der hohe Auftragseingang im zweiten Quartal 2019 hatte bei den Anlegern für Euphorie gesorgt. Von 12,60 Euro ging es in den Folgetagen auf bis zu 14,87 Euro nach oben. Doch seit gut einer Woche befindet sich Nordex im Abschwung, nach und nach gaben die Papiere des Windturbinenherstellers wieder ab. Am Mittwoch im frühen Handel kam es zu einem weiteren empfindlichen Rücksetzer - und daran hatte einen britische ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...