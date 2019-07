Im Oktober 2018 gaben Daimler und der chinesische Fahrzeughersteller Geely bekannt, dass die Unternehmen in einem Joint Venture gemeinsam einen so genannten Ride-Hailing-Dienst der Premiumklasse in China aufbauen. Zum Fuhrpark für die angebotenen Fahrdienste sollen zunächst die Mercedes-Benz-Modelle der S-Klasse, E-Klasse, V-Klasse sowie der Maybach gehören. Längst begreift sich Autobauer Geely, der zudem an Daimler beteiligt ist, als Mobilitätsdienstleister - und das unterstreicht jetzt eine aktuelle ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...