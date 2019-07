Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta021/17.07.2019/14:15) - Die Youbisheng Green Paper AG ("YAG"), Heidelberg, ISIN DE000A2BPG14 und ISIN DE000A2LQUJ6, hat heute einen Optionsvertrag mit Altech Chemicals Limited ("Altech") und Altech Chemicals Australia PTY LTD ("Altech Australia") unterzeichnet, welcher es der Gesellschaft erlaubt, bis zu 49% der Anteile an dem hochreinen Alumina Projekt ("HPA") der Altech Australia für USD 100 Mio. zu erwerben. Für diese Option zahlt die Gesellschaft an Altech eine Gebühr in Höhe von EUR 500.000,- in bar nach Closing. Die Option kann bis zum 1. Januar 2021 ausgeübt werden. Der Vertrag steht noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, u.a. dem Abschluss der Due Diligence. Die Ausübung der Option soll mit liquiden Mitteln erfolgen, die die YAG im Rahmen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung in Deutschland und Europa einwerben möchte.



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Youbisheng Green Paper AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@youbisheng-greenpaper.de Website: www.youbisheng-greenpaper.de



ISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie), DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1563365700253



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2019 08:15 ET (12:15 GMT)