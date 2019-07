Der Abgang von Konzernchef Harald Krüger legt die Schwächen von BMW offen. Bei der einstigen elektromobilen Auto-Avantgarde tobt ein Kulturstreit um die Ausrichtung. Das Ende ist offen.

Wenn die Aufsichtsräte von BMW am 18. Juli am Eingang des US-Werks Spartanburg in North Carolina ankommen, erwartet sie ein opulent gestalteter Eingangsbereich. Vermutlich bekommen sie auch die weiß getünchten Fabrikhallen zu sehen, Kathedralen des automatisierten Autobaus, voll belegt mit modernen Kuka-Robotern und Siemens-Testständen. Es ist das größte Werk des Konzerns, eine der beeindruckendsten Automobilfabriken der Welt. Bloß: Für die Huldigung der eigenen Großartigkeit sollten sie sich nicht allzu viel Zeit nehmen. Denn eine genussvolle Bildungsreise wird diese Aufsichtsratssitzung nicht. BMW steckt in der Krise.

Statt zu beobachten, wie die Roboter in Spartanburg im Minutentakt Geländewagen zusammenfügen, müssen die Aufseher einen neuen Vorstandschef küren. Der amtierende, Harald Krüger, hat die Konsequenz aus mangelndem Rückhalt bei Vorstandskollegen und Aufsichtsräten gezogen - und hingeworfen. Er wolle keine weitere Amtszeit über April 2020 hinaus, teilte der Konzern mit. Der Aufsichtsrat will den Neuen nun so bald wie möglich ins Amt holen. Krüger habe oft zögerlich agiert, heißt es. Sein Nachfolger solle eine klare Richtung vorgeben. "Die Papstwahl ist einfacher", urteilt ein Kenner.

Die Entscheidung für einen neuen CEO wird auch eine über das Schicksal von BMW: Bleibt der Konzern "technologieoffen", wie die Münchner sagen, und setzt weiter auf Diesel, Benzin, Hybride, Elektro und Wasserstoff, weil niemand weiß, welche Technik sich durchsetzt? Oder fährt BMW, so wie der Volkswagen-Konzern, mit Vollgas ins Elektrozeitalter, weil die strenge Gesetzgebung kaum einen anderen Weg zulässt?

Tief gespalten

Wie kaum ein anderer deutscher Autobauer steckt BMW im Dilemma. Der bayrische Autobauer ist mit einem Weltmarktanteil von drei Prozent eigentlich zu klein. "Investiert BMW gleichzeitig in alle Techniken, bleibt zu wenig Geld für jede einzelne übrig", sagt Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Entscheidet der Konzern sich aber für die falsche Richtung, kann das seinen Untergang bedeuten. Dieses Rätsel lähmt derzeit Teile der Belegschaft. Auch die Mitarbeiter sind tief gespalten, Insider berichten von internen Grabenkämpfen. Freunde der Verbrennertechnik stehen der Fraktion der Elektrofans gegenüber. Jeder wartet auf Signale, wie es nun weitergeht.

Die Konkurrenz ist den Bayern vorausgefahren. VW und Daimler seien "die Flucht nach vorn" angetreten und hätten "positive Signale" gesendet, sagt Janne Werning von Union Investment. BMW müsse nun aufpassen, nicht nur noch "die Rücklichter von Mercedes, Audi und VW" zu sehen zu bekommen. Das CAR-Center Automotive Research attestiert BMW eine bedrohliche Ertragsschwäche. Den einstigen Top-Seller, die 3er-Baureihe, verkaufe BMW heute nur noch dank überdurchschnittlich hohen Rabatten.Ausgerechnet Elektropionier Tesla feiert derweil bei potenziellen BMW-Kunden Verkaufsrekorde. Zuletzt war das Model 3 in den USA das meistverkaufte Premiumauto im Mittelklassesegment. BMW rangiert mit dem 5er auf Platz fünf und mit dem 3er auf Platz sieben. Die Antwort aus München auf die sich auftürmenden Probleme: Frei werdende Stellen sollen nicht neu besetzt werden, Ausgaben sinken - insgesamt wolle man bis 2022 so zwölf Milliarden Euro einsparen. Eine langfristige Strategie sieht anders aus.

Die Planlosigkeit, die der glücklose Krüger beim einst führenden Elektropionier hinterlässt, hat die stolzen Ingenieure der Bayern in zwei unversöhnliche Lager gespalten: Elektrobefürworter, meist jüngere Ingenieure und Techniker, liefern sich in Kantinen und Kaffeeküchen hitzige Wortgefechte mit jenen, die meinen, die Zukunft BMWs liege weiter im Bau von Verbrennungsmotoren. "Wir haben da ein Altersproblem", sagt ein Insider aus dem Management. "Es wird Zeit, dass unsere Elektrofeinde der Generation 55 plus nun bald das Unternehmen verlassen."

Elektrofeinde. Dabei war BMW mal elektromobile Avantgarde. Gleichauf mit Tesla, "und Jahre vor Daimler und VW", sagt ein Ingenieur. Es tue weh, zu sehen, "wie wir nun von allen überholt werden".

Bayrischer Frühstart

Die Erwartungen waren riesig in München, als 2013 das E-Auto i3 und der Sportwagen i8 auf den Markt kamen. BMW hatte nicht nur einen neuen Antrieb entwickelt, sondern gleich auch noch eine Fahrzeugarchitektur, wie sie die Autoindustrie noch nicht gesehen hatte: Unten im Fahrzeug eine Antriebseinheit mit großer Batterie und selbst entwickeltem Elektromotor, obendrauf eine separate Kabine aus dem Leichtbaumaterial Karbon. "Bei solchen revolutionären Ansätzen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie werden der neue Standard und verändern alles, oder sie ...

