Seit Jahren laufen ProSieben Sat.1 die Zuschauer davon. Vorstandschef Max Conze will deshalb mehr Shows und lokale Inhalte. Erste Erfolge sind da - doch Durchschnittsware wird nicht reichen, das Publikum zu ködern.

Max Conze fummelt an seinem Smartphone herum, drückt auf das Logo seines neuen Onlineportals Joyn. Da ist das Bild; noch einmal über den Bildschirm streichen, bis der Ton auch schön laut ist - "sehen Sie, unter einer Sekunde, und schon läuft es". Jetzt, meint der Vorstandschef von ProSiebenSat.1, könne man sogar beim Grillen Nachrichten gucken.

Der 49-Jährige ist zufrieden. Mit sich. Und seinem gerade gestarteten Service: eine Million Downloads, 2,5 Millionen Abrufe von Serien und Shows über die App.

Zahlen wie diese kann Conze gut gebrauchen. Denn seitdem der ehemalige Chef des Staubsaugerherstellers Dyson an der Spitze des Münchner Medienkonzerns steht, gibt dieser ein seltsam diffuses Bild ab. Es ist, als gebe es den Konzern zwei Mal. Der, den Conze gern präsentiert: mit Joyn, neuer Vermarktung, neuer Führungsspitze, Kooperationen mit Facebook und dem ewigen Rivalen RTL. Und der, bei dem es mau aussieht: Umsatz und Gewinn sind 2018 geschrumpft, Aktionäre sind sauer, der Aktienkurs hat sich seit Conzes Start fast halbiert. Das einst stolze Medienhaus ist an der Börse nur noch 3,1 Milliarden Euro wert - 2015 waren es mehr als zehn. Gerüchte machen die Runde, ProSieben könnte zum Übernahmekandidaten werden, mal wieder.

Baulampen an der Decke

Der 49-jährige Vorstandschef sitzt in einem Glaskasten mitten in der Chefetage, dritter Stock in der Unternehmenszentrale im Münchner Vorort Unterföhring. Im Januar sind sie hier mit 50 Leuten eingezogen. Noch immer hängen Baulampen. Conze mag das sichtlich. Es sieht so nach Baustelle aus. Es zeigt: Der Mann, wie stets in seiner Uniform aus weißem Hemd über den blauen Chinos, die Füße in schneeweißen Sneakern, formt den Konzern nach seinem Gusto.

Als Conze im Juni 2018 bei ProSieben anfing, löste die Personalie Irritationen aus. Er, der Markenmann, 17 Jahre Hautpflege bei Procter & Gamble in Europa, China, USA. Danach sechs Jahre Chef beim Ingenieurkonzern Dyson und seinen Hightechstaubsaugern, wo er den Umsatz verdreifachte. Aber TV- oder Medienerfahrung? Keine Spur.

Als die Branche im vergangenen Jahr bei einem Medienkongress in Köln bei Conzes erstem Auftritt klare Ansagen erwartete, kamen erst einmal viele Geschichten. Mit einem Helden: Conze. Aus China, aus entlegenen Dörfern mit ruckelfreiem Mobilempfang. Von Procter, wo er sich mit Handcremes befasste. Von seinen Töchtern, die nur noch online fernsähen. Alles garniert mit Businessbinsen. Der allgemeine Eindruck: Da erzählt der Weltmann den Landeiern von der großen weiten Welt. Dabei hat Conze mittlerweile einiges auf der Habenseite vorzuweisen. Er schmiedete etwa diverse Allianzen. Als erster europäischer Medienkonzern liefert er Facebook TV-Beiträge zu. Und für Joyn half er, ...

