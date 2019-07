Wohneigentum wird zunehmend unbezahlbar. Wirtschaftsexperten haben nun eine Idee vorgelegt, wie sich das ändern soll: Der sogenannte Mietkauf soll Mieter zu Eigentümern machen - und das ohne nennenswerte Mehrkosten.

Kaum ein Problem beschäftigt die Deutschen so sehr wie die Wohnungsnot. Kein Wunder, werden Immobilien mittlerweile doch selbst für Gutverdiener unfinanzierbar, während auf der anderen Seite die Mietpreisbremse an ihre Grenzen stößt. Studien zufolge träumen die meisten Deutschen von den eigenen vier Wänden. Das ist auch ganz im Sinne der meisten Altersvorsorgeexperten, die das Eigenheim als probates Mittel gegen Altersarmut sehen.

Was Immobilien anbelangt, klafft also eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wie diese geschlossen werden könnte, dazu hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin nun einen neuen Vorschlag vorgelegt. Das Zauberwort in dem Vorschlag, den DIW-Forscher Markus Grabka gemeinsam mit dem Finanzberater Peter Gründling erarbeitet hat, lautet Mietkauf.

Dabei baut der Staat Mehrfamilienhäuser, deren Wohnungen einkommensschwachen Familien zugeteilt werden. Die zahlen dem Staat Monat ...

