Most Actives des Handelstages: Wirecard Call: http://bit.ly/2LUWhU0 Nach einem Vierwochenhoch der Aktien von FMC am Vortag geraten sie heute unter Druck. Schuld ist möglicherweise der US-Pharmahändler CVS Health. Der will untersuchen, ob sich Heimdialysegeräte rechnen. Diese könnten in Konkurrenz treten mit den Angeboten von FMC. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß