zu Teil 1: Gleichspannungstechnik - ein historischer Überblick

Hört oder liest man den Begriff Gleichspannung, fällt vielen als mögliche Spannungsquelle häufig eine Batterie ein. Ein erstes Modell einer Batterie zeigten wir bereits im ersten Teil mit der sogenannten Volta-Säule. Doch es gibt nicht nur Batterien als Quellen. Bevor wir die unterschiedlichen Gleichspannungsquellen vorstellen, wenden wir uns zunächst den physikalischen Eigenschaften einer Spannungsquelle zu.

Im Innern einer Spannungsquelle erfolgt eine Ladungstrennung. Von außen betrachtet herrscht daher an einem Teil einer Spannungsquelle, dem sogenannten Pol, ein Ladungsüberschuss. Am anderen Pol ein Mangel an Ladungen. Dieser Potentialunterschied wird durch die physikalische Größe »Spannung« mit dem Formelzeichen U beschrieben. Die Einheit der elektrischen Spannung wird nach Alessandro Volta seit 1881 in »Volt« (V) angegeben.

Galvanisches Element

Nach dem italienischen Arzt Luigi Galvani sind die Spannungsquellen benannt, welche aus zwei Elementen der elektrochemischen Spannungsreihe und einer Elektrolytlösung bestehen. Im Jahr 1780 stellt Galvani fest, dass die Muskeln eines abgetrennten Froschbeines zuckten, wenn er diese in Kontakt mit Eisen und Kupfer brachte (Bild 7).

Im galvanischen Element erfolgt die Ladungstrennung durch eine sogenannte Redox-Reaktion. Vollständig ausgesprochen heißt dies Reduktion-Oxidation-Reaktion. Bei dieser chemischen Reaktion findet bei einem Reaktionspartner eine Elektronenabgabe (Oxidation) und beim anderen Reaktionspartner eine Elektronenaufnahme (Reduktion) statt. Somit wird deutlich, dass in einem galvanischen Element chemische Energie in elektrische Energie umwandelt wird. Kann die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie nur einmal erfolgen, so wird dieses galvanische Element Primärzelle genannt. In der Umgangssprache verwendet man hierfür den Begriff »Batterie«. Lässt sich der Umwandlungsprozess ...

