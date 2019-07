So angenehm die meisten Anleger den Anstieg der K+S-Aktie im Juni erlebt haben werden, so unangenehm dürfte ihnen die seit Anfang Juli anhaltende Talfahrt des Werts nun im Magen liegen, denn sie hat einen nicht unerheblichen charttechnischen Schaden angerichtet. Gescheitert ist der Anfang Juli vollzogene Ausbruch über die 50-Tagelinie. Sie wurde schon am Folgetag wieder unterschritten und konnte seitdem nicht mehr dauerhaft zurückerobert werden. Auf der Unterseite hat sich am 9. Juli eine Unterstützung ... (Dr. Bernd Heim)

