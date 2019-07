Die Airbus-Aktie hat derzeit einen sehr guten Lauf. Ein Allzeithoch reiht sich in diesen Tagen an das nächste und viele Anleger werden sich zwangsläufig die Frage stellen, wie lange diese positive Entwicklung noch anhalten kann. Dass die Frage berechtigt ist, zeigt ein Blick auf den Chart. Langfristig betrachtet befindet sich die Airbus-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser konnte am 30. April bei 123,78 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet werden. Es führte zu einer Konsolidierung, ... (Dr. Bernd Heim)

