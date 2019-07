Die Adidas-Aktie vollzog am Mittwoch eine gefährliche Punktlandung auf ihrem Allzeithoch bei 283,15 Euro. Das Allzeithoch, das am 9. Juli zum ersten Mal erreicht worden war, konnte am Mittwoch im Handelsverlauf zwar punktgenau wieder erreicht, aber nicht einmal um einen einzigen Cent überschritten werden. Auch die Form der Tageskerze vom Mittwoch birgt einige Gefahren, denn sollte der Schlusskurs den kleinen Shooting Star, der sich bis zum frühen Nachmittag entwickelt hatte, bestätigen, würde ein ... (Dr. Bernd Heim)

