Dass Aktien an wichtige Widerstände heranlaufen und an diesen scheitern, ist nicht ungewöhnlich und auch nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, denn gerade nach einem längeren Anstieg dürfen die Käufer durchaus ein gewisses Maß an Schwäche zeigen. Hellhörig sollte man als Anleger jedoch werden, wenn wie im Fall der BASF-Aktie der Widerstand gar nicht erst erreicht wird und den Bullen schon vorzeitig die Puste ausgeht. Die Kursentwicklung vom Mittwoch kann die investierten Anleger deshalb nicht ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...