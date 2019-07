Ab sofort können in terminal Energiemessungen für Strom, Gas und Wasser durchgeführt werden. Durch die Integration der Energiezähler des neuen Partners Lingg & Janke OHG in Radolfzell ist eine Erfassung der Verbrauchs- und Messwerte in KNX möglich.

Die Integration von ZPlan, der Zählerapplikation der Hager Vertriebsgesellschaft, in terminal vereinfacht einen Großteil der Planungsarbeit für die Energieverteilungs- und Zählerplatzsysteme. ZPlan beinhaltet unter anderem alle notwendigen Komponenten und Informationen für den Bau zukunftsweisender Zählerplätze nach den Vorgaben der regionalen TAB (technische Anschlussbedingungen). Zudem stehen auch die Hager-Marken Berker (Schalterprogramme und Gebäudesteuerung) und Elcom (Türkommunikation) in terminal ...

