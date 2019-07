Die scheidende britische Regierungschefin spricht kurz vor ihrem Abschied Klartext - auch wenn sie die Namen Trump und Johnson nicht in den Mund nimmt.

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer letzten größeren Rede im Amt die Zunahme von Populismus und einen Niedergang der politischen Kultur auf der ganzen Welt beklagt. Immer öfter werde eine "Politik der Spaltung" und ein "Absolutismus" betrieben, in dem abweichende Meinungen niedergemacht würden, sagte May am Mittwoch bei einer Ansprache im Chatham House, einem führenden britischen Thinktank. Sie betonte die Wichtigkeit politischer Kompromisse und verurteilte Populisten, die einfache Antworten auf komplexe Fragen gäben.

"Heutzutage ...

