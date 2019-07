Die Aktie des Lichtspezialisten Osram musste von Mitte Februar bis Mitte Juni starke Verluste hinnehmen, die den Kurs um fast 40 Prozent zurückfallen ließen. Im Bereich der 25,00-Euro-Marke konnten die Anleger den Abverkauf stoppen und daraufhin eine Bodenbildung vollziehen. In der Folge wurde eine Erholungsbewegung eingeleitet, die nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots durch die Finanzinvestoren Bain Capital und The Carlyle Group noch einmal an Dynamik gewann. Das Management unterstützt das ... (Alexander Hirschler)

