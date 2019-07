Die Aktie des auf pflanzlichen Fleischersatz spezialisierten US-Unternehmens, Beyond Meat, hat bei ihrem Börsengang im Mai für viel Furore gesorgt. Der Anteilsschein eröffnete an der Technologiebörse Nasdaq mit einem Kurs von 25 US-Dollar und beendete den ersten Handelstag mit einem Kurs von 65,75 US-Dollar. Dies entsprach einem Zuwachs von 163 Prozent und bedeutete gleichzeitig den besten IPO in den USA seit 2000. Die Kursrallye setzte sich auch in den Wochen danach fort, Mitte Juni wurden im Tagesverlauf ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...