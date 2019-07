Am Donnerstag wird der Softwarekonzern SAP seine Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres vorlegen. Im Vorfeld präsentiert sich die Aktie in einer etwas schwächeren Verfassung. Anfang Juli wurde bei 124,96 Euro ein neues Allzeithoch erklommen, doch seitdem bestimmen die Bären das Geschehen. Die Kursverluste halten sich allerdings in Grenzen und waren auch einer überkauften Marktphase geschuldet. Inzwischen hat der Stochastic Momentum Index die überverkaufte Zone ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...