Der Kongress hat sich dafür ausgesprochen, Waffenverkäufe an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu blockieren. Es wird erwartet, dass Trump sein Veto einlegen wird.

Das US-Repräsentantenhaus hat sich dafür ausgesprochen, Waffenverkäufe der Regierung von Präsident Donald Trump an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu blockieren. Die Kammer stimmte am Mittwoch (Ortszeit) für drei entsprechende Resolutionen. Zwar wird erwartet, dass Trump sein Veto dagegen einlegen wird - dennoch ist es ein deutliches Signal des Kongresses an den Präsidenten. Selbst der von Trumps Republikanern dominierte Senat hatte bereits im Juni dafür gestimmt, die Waffenexporte zu blockieren.

Die Regierung hatte im Mai erklärt, ...

