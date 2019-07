Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht allen alles. Fast allen. Denn den Unternehmen bietet sie vor allem zusätzliche Strapazen.

Ursula von der Leyen weiß, womit sie einem eitlen Politiker eine Freude machen kann: mit einem repräsentativen Posten. Dem Belgier Guy Verhofstadt, bis Mai noch Vorsitzender der Liberalen im Europäischen Parlament, versprach sie die Leitung der Konferenz zur Zukunft Europas. Noch ist das nicht offiziell, aber Verhofstadt fühlte sich so geschmeichelt, dass er der CDU-Politikerin seine Stimme als nächste EU-Kommissionspräsidentin gab. Und die geplante Meuterei gegen die Deutsche innerhalb der Liberalen-Fraktion blies er praktischerweise auch gleich ab.

"Ein Albtraum"

Mit Gefallen wie diesen hat sich die Exverteidigungsministerin eine Mehrheit im Europäischen Parlament gesichert und wird im November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker übernehmen. Nie zuvor hat ein Politiker so viel versprochen, ehe er an die Spitze der EU-Kommission rückte. Wirtschaftsvertreter sind erstaunt über die Zugeständnisse an Sozialdemokraten und Grüne. "Merkels Meinung kann das nicht sein", sagt einer erstaunt.

Von der Leyen hat am Dienstag ihre Bewerbungsrede in Straßburg kaum beendet, als ein deutscher Interessenvertreter in Brüssel erst einmal seufzt. Als "Albtraum" bezeichnet er die Grenzanpassungssteuer für CO2, die die künftige Kommissionspräsidentin angekündigt hat. Bis 2050 soll die EU nach ihrem Willen klimaneutral werden. Damit europäische Unternehmen nicht benachteiligt werden, soll künftig bei Importen der ...

