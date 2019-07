Die neusten Unternehmenszahlen wie von SAP werden an diesem Donnerstag die Märkte bewegen. Bei Autobauer BMW wird die Krüger-Nachfolge angegangen.

Die Anleger werden auch an diesem Donnerstag gespannt darauf schauen, ob der Dax wieder die 12.400-Punkte-Marke überschreitet. Am Mittwochabend schloss er bei 12.341 Punkten mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortag. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert der deutsche Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn bei 12.233 Punkten.

Für Bewegung an den Märkten dürften die neuesten Unternehmenszahlen sorgen. Unter anderem will der Softwarehersteller SAP seinen Quartalsbericht präsentieren. Die Zahlen werden auch einen ersten Eindruck geben, in wie weit SAP schon seine Profitabilität steigern konnte. Auch der US-Konkurrent Microsoft legt einen Bericht vor.

Für die Anleger dürfte auch die Personalentscheidung bei BMW interessant werden. Am heutigen Donnerstag berät der BMW-Aufsichtsrat über die Nachfolge von Harald Krüger. Als Favorit für den CEO-Posten gilt Produktionsvorstand Oliver Zipse.

1 - Vorgabe aus den USA

Neu angefachte Handelssorgen haben die US-Börsen am Mittwoch gebremst. Investoren trieben die von US-Präsident Donald Trump angedrohten zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Waren um. Es sei noch "ein langer Weg" bis zu einer Einigung im Handelsstreit, warnte Trump. "Für die Börse ist es in dieser Phase schwierig, sich deutlich nach oben abzusetzen, wenn es nicht zu einer Form der Einigung im Handelsstreit kommt", sagte Stratege Rick Meckler vom Investmenthaus Cherry Lane.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 27.219 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,7 Prozent auf 2984 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,5 Prozent auf 8185 Punkte.

2 - Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Japan hat am Donnerstag deutlich schwächer tendiert. Der Leitindex Nikkei fiel im frühen Handel um 1,28 Prozent auf 21.193 Punkte und damit den tiefsten Stand seit drei Wochen. Der breiter gefasste Topix verlor sogar 1,38 Prozent auf 1545 Zähler. Die schleppenden Exporte und schwache Geschäftszahlen aus den USA nährten die Furcht vor den Konsequenzen eine Handelskriegs zwischen den USA und China.

3 - SAP gibt Update zum Effizienzprogramm

Der Softwarehersteller will die Profitabilität deutlich steigern - bei der Vorlage des Berichts fürs zweite Quartal am heutigen Donnerstag dürften Vorstandssprecher Bill McDermott und Finanzchef Luka Mucic erste Einblicke geben, wie das kürzlich angekündigte Effizienzprogramm läuft. Nach den teuren ...

