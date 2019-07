Der Geschäftsverlauf der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 stand insbesondere zum Ende der Berichtsperiode unter dem Einfluss der zunehmenden Investitionszurückhaltung und entsprechenden Umsatzverschiebung aufgrund der konjunkturellen EintrübungIm traditionell schwächsten Jahresquartal weist Heidelberg einen Umsatz von 502 Mio. Euro aus, nachdem in der vergleichbaren Vorjahresperiode noch 541 Mio. Euro umgesetzt wurden. Insbesondere in Deutschland und Teilen Europas konnte das Unternehmen nicht an das Vorjahr anknüpfen. Positiv entwickelte sich ...

