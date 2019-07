First Majestic Silver Aktie | ISIN:CA32076V1031 | WKN:A0LHKJ Der Silberminen Wert First Majestic macht ein sehr bullisches Bild. Nicht nur die Trendanalyse weiter unten, auch der aktuelle Ausbruch aus einer Bodenbildungsformation, lassen die Erwartungen steigen. Aus technischer Sicht ist jetzt Luft bis in den Bereich um 8,90 und 10 Euro. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollten es die Bullen schaffen, den Kurs über dem Ausbruchsbereich bei ca. 7 Euro zu halten. Ein nachhaltiger Abfall ... (Andreas Opitz)

