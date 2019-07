Nachdem die Gazprom Aktie in den vorigen Wochen und Monaten kräftig zugelegt hat (auf 3-Monats-Sicht heißt es rund +48%), gab es zuletzt Kursverluste. Ich weise darauf hin, dass ich bei Gazprom investiert bin. Am Mittwoch ging das Papier mit einem Tages-Verlust von 0,49 Euro bzw. ca. 7,3% aus dem Xetra-Handel. Was war da los? Die Erklärung ist einfach: An dem Tag handelte die Aktie mit Dividendenabschlag. Und bekanntlich fällt die diesjährige Dividende bei Gazprom äußerst üppig aus. Und die Dividenden ... (Peter Niedermeyer)

