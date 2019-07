Wer beim Akronym TTT an das im ARD ausgestrahltem Kultmagazin Titel, Thesen, Temperamente denkt, liegt nur bedingt falsch: TTT steht für die am 12. September 2019 erstmals stattfindende Konferenz Technologie-Trend-Tag.

In Soltau soll nach eigenem Bekunden das Event der Branchenführer Jenaer Leiterplatten, Seho Systems, Seifert, Stannol und Weller (in alphabetischer Reihenfolge) gemeinsam mit hochkarätigen Referenten einen Ausblick in die Zukunft der Elektronikfertigung ...

