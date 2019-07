Zürich (ots) -



In den letzten Jahrzehnten ist die Ungleichheit zwischen den

Ländern stark zurückgegangen. Das Geburtsland einer Person bestimmt

jedoch immer noch mehr als die Hälfte der Einkommensunterschiede.

Diese Publikation beleuchtet die Entstehung von Ungleichheit. Sie

zeigt auf, dass der internationale Diskurs länderspezifische Faktoren

verdeckt, weshalb es keine Einheitslösung geben kann. Insbesondere

aus drei Gründen weist die Schweiz ein hohes Mass an Gleichheit aus:

Dem im internationalen Vergleich hochflexiblen Arbeitsmarkt; dem

dualen Bildungssystem, das die Jugendlichen optimal auf den Eintritt

ins Berufsleben vorbereitet, sowie dem föderalistischen dezentralen

Staatsaufbau, der eine Feinabstimmung der Fiskalpolitik auf lokaler

Ebene ermöglicht.



Die vorliegende Publikation ist das Ergebnis einer internationalen

Teamarbeit unseres jährlichen Think-Tank-Summits, der dieses Jahr auf

das hochkontroverse Thema der Ungleichheit fokussierte. Auf der

politischen Ebene sind Fragen zu Ungleichheit und Gleichheit

allgegenwärtig: So suggerieren beispielsweise die jährlichen

Oxfam-Berichte, unsere liberalen Wirtschaftssysteme seien für

globale, nationale und regionale Ungleichheiten verantwortlich.



+++ Verbesserungen dank Globalisierung +++



Doch Zahlen und Daten zeigen ein anderes Bild: Noch 1990 lebten

44% der Weltbevölkerung in extremer Armut - heute sind es weniger als

10%. Diese Verbesserungen, die vor allem der Globalisierung und dem

technischen Fortschritt zu verdanken sind, können nicht genug

gewürdigt werden.



Aber warum ist das Thema Ungleichheit auf der politischen Agenda

westlicher Demokratien trotzdem immer toxischer geworden? Welche

politischen Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen? Mehr als ein

Dutzend Autoren in dieser Publikation beleuchten das Thema aus

verschiedenen Perspektiven und liefern wichtige Erkenntnisse:



1. Offenheit und der ungehinderte Austausch von Waren und

Dienstleistungen, Kapital, Menschen und Ideen bleiben für den

wirtschaftlichen Erfolg und den Wohlstand weltweit

unerlässlich. Die Welt braucht demnach mehr Offenheit, nicht

weniger.

2. Ungleichheit hat viele Ursachen und hängt von den

institutionellen Rahmenbedingungen ab. Für konsistente und

nachhaltige Politikvorschläge ist eine länderspezifische

Analyse unerlässlich, da es keine universellen Lösungen gibt.

3. Bildung ist eine der besten Möglichkeiten, soziale Mobilität zu

erreichen und Ungleichheit zu verringern.

4. Länder mit einem dualen Bildungssystem sind bei der

Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt besonders

erfolgreich.

5. Administrative Hürden sind schädlich für die

Beschäftigungssituation. Ein flexibler Arbeitsmarkt ist ein

essenzieller Faktor zur Förderung von Gleichheit, da er

Einkommen ermöglicht und die Vermögensbildung für eine breite

Bevölkerungsschicht erleichtert.

6. Geldpolitik darf nicht zum Sündenbock für eine Vielzahl von

wirtschaftlichen Problemen gemacht werden. Die Zentralbanken

handeln im besten Interesse der Ärmeren, wenn sie sich auf die

Wahrung (oder Erreichung) der Preisstabilität konzentrieren.

7. Der Gini-Koeffizient ist nicht das einzige Mass für

Ungleichheit, da er eine statische Perspektive einnimmt. Nur

eine langfristige Perspektive kann z.B. auch die soziale

Mobilität einbeziehen. Verfügbares Einkommen und Vermögen

können im Laufe der Lebenszeit stark variieren, weshalb sie auf

individueller Ebene verfolgt werden sollten.



+++ Erfolgsmodell Schweiz +++



Mehrere Beiträge zu diesem Buch zeigen, dass die Schweiz eine

bemerkenswert stabile und ausgewogene Einkommensverteilung und eine

gute soziale Mobilität aufweist. Ein hochflexibler Arbeitsmarkt steht

im Zentrum des Schweizer Erfolgsmodells. Der relativ grosse

arbeitsrechtliche Spielraum gibt den Unternehmen die nötige

Flexibilität, um sich an neue Marktgegebenheiten anzupassen.



Wie die Forschung gezeigt hat, hat sich die Schweiz bei der

Vorbereitung der jungen Generation auf den Berufseinstieg als sehr

effektiv erwiesen. Und zu guter Letzt unterscheidet sich die Schweiz

von den meisten Ländern durch ihren einzigartigen dezentralen

institutionellen Rahmen, kombiniert mit (halb-)direkter Demokratie.

Dezentrale Besteuerung und die Möglichkeit, die Fiskalpolitik auf

lokaler Ebene zu verfeinern, sind für eine reibungslos

funktionierende direkte Demokratie notwendig. Alle Versuche, das

Steuersystem zu zentralisieren, sind kritisch zu betrachten.



