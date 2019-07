Liebe Leser, "Deutschland" führt die EU-Kommission, freuten sich einige Medien. Davon werden "wir" nur wenig haben, da Frau von der Leyen nicht Deutschland in der EU vertritt, sondern künftig die EU "einen" möchte. Das wird teuer, wenn es nach ihrer Werberede geht, die sie am Dienstag im EU-Parlament gehalten hatte. Sehen wir uns die Programmpunkte an, zählen zusammen - und bereiten uns vor. Das Klima soll besser werden…. … ein hehres Ziel natürlich. Wer hört dies dieser Tage nicht gern? Nur von ... (Christian Waffenschmidt)

Den vollständigen Artikel lesen ...