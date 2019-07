Bei Apple gibt es bekanntlich quartalsweise Dividendenzahlungen. Für diejenigen, die an einem regelmäßigen Einkommensfluss aus Dividenden interessiert sind, kann das natürlich interessanter sein als eine einmalige Dividendenzahlung pro Jahr. Und die Dividende ist bei Apple durchaus nicht ohne. Die letzte Zahlung lag bei 0,77 Dollar je Aktie im Mai. Davor hatte es vier Quartale in Folge Auszahlungen von 0,73 Dollar je Aktie gegeben. Davor wiederum vier Quartale in Folge Auszahlungen von 0,63 Dollar ... (Peter Niedermeyer)

