Im Mitbewerberumfeld konnte sich die CHA-Monoblock ebenfalls durchsetzen und wurde zum "Besten Produkt des Jahres 2019" gekürt. Bereits zum 16. Mal ehrte die Jury des Plus X Awards besondere Produkte mit neu entwickelten und innovativen Technologien, außergewöhnlichen Designs sowie intelligenten und einfachen Bedienkonzepten. "In diesem hochkarätig besetzten Wettbewerb mit dem Plus X Award ausgezeichnet zu werden, ehrt uns sehr", erklärt Gerdewan Jacobs, Geschäftsführer Technik und Service bei der Wolf GmbH. "Unsere Produktentwicklung hat den Fachhandwerkern genau zugehört und ein robustes, zukunftweisendes Premium-Gerät entwickelt. Unsere optisch und technisch hochwertige Wärmepumpe ist auf einfache Installation sowie einen besonders sicheren und wirtschaftlichen Langzeitbetrieb ausgerichtet."

Energieeffiziente Wärmepumpe der Zukunft

Die mehrfach prämierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...