Der Softwarekonzern SAP verschiebt sein Renditeziel aufs nächste Jahr. Der Druck des aggressiven Anteilseigners Elliott dürfte steigen - und könnte in einem Rückkaufprogramm münden.

Bei der Vorlage der Finanzzahlen für das jüngste Quartal hatte Konzernboss Bill McDermott positive Botschaften für seine Aktionäre parat: Die Umsätze im zukunftsfähigen Cloud-Geschäft wuchsen zwischen April und Juni dieses Jahres um satte 40 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018. Damit hat das Wachstum mit den Software-Abos über das Internet sogar noch einmal zugelegt. Zugleich stieg die Cloud-Bruttomarge um stolze vier Prozentpunkte. Und auch der Gesamtumsatz des Software-Konzerns aus Walldorf legte mit immerhin elf Prozent auf nunmehr 6,6 Milliarden Euro zweistellig zu.

Soweit - so erwartet. Umso mehr enttäuschte die Anleger, was McDermott ihnen danach zu berichten hatte: die Profitabilität sinkt. Hier schlägt sich das laufende Stellenabbauprogramm der Walldorfer nieder, bei dem 4400 der weltweit 100.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen: Durch die zusätzlichen Kosten sank das Betriebsergebnis um 21 Prozent auf 827 Millionen Euro. Doch damit nicht genug der schlechten Nachrichten: Wegen weiterer Belastungen durch das Abfindungsprogramm und Kosten für die jüngste Firmenübernahme sei 2019 nun doch noch nicht mit einem ganzen Prozentpunkt mehr Rendite zu rechnen, wie Finanzvorstand Luka Mucic heute einräumte. Dafür sei dann im kommenden Jahr ein "sehr, sehr bedeutender Schritt vorwärts" zu erwarten. Auch CEO McDermott betonte, SAP sei dem Ziel der Renditesteigerung "absolut verpflichtet".

Aktuell verharrt die Marge aber erst einmal bei 27,3 Prozent - und ist damit noch weit entfernt von den 34 Prozent, die McDermott bis zum Jahr 2023 erreichen will. "Die Zahlen sind etwas schwächer als erwartet", schreibt etwa Knut Woller, Aktienanalyst der Investmentbank Baader aus München, in einer ersten Beurteilung. "Wir gehen dennoch davon aus, dass SAP seine Ziele für das Gesamtjahr erreichen wird."

Bleibt die Frage, ob das auch die anderen Aktionäre so entspannt sehen. Die Augen im Konzern richten sich dabei vor allem auf einen einzelnen Herrn in New York: Paul Singer mit seinem Fonds Elliott: Schließlich ist es die erste Quartalsbilanz, seit die Amerikaner Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...