Zum Fußball oder Tennis gehört der Seitenwechsel. An der Börse ebenfalls. Das lässt sich in der laufenden Berichtssaison schon ganz gut nachvollziehen. Alle bisherigen Gewinner der letzten Monate konzentrieren sich mehr oder weniger auf den Begriff Technik oder Internet, jedenfalls die Sektoren, in denen Wachstum und Erwartungen dominieren. Auch dann, wenn die Gewinne schon reichlich üppig bewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...