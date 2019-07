Die Nachricht war ein Desaster für Siemens: Wegen Fertigungsfehlern nehme die Bahn vorerst keine neuen ICE4-Züge von Bombardier und Siemens mehr an, hieß es im April. An dem Zug, der eigentlich zum Rückgrat des Fernverkehrs werden soll, fanden sich demnach Fehler an Schweißnähten. Der Bahn-Konzern forderte die Hersteller Siemens und Bombardier auf, die Wagen im Rahmen der Gewährleistung auszubessern. Nun, gut drei Monate später, ist offenbar das Schlimmste überstanden. Auf Ausbesserungs- und Prüfkonzept ... (Achim Graf)

