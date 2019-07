zu Teil 8

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an LWL-Steckverbindungen, hat man mittlerweile eine Vielzahl von Steckverbindertypen entwickelt, genormt und am Markt eingeführt. LWL-Stecker unterscheiden sich in der Bauform, dem Verschluss, der Verbindungsart und dem Einsatzgebiet (Bild 28). Nachfolgend werden wichtige Steckverbindertypen für Daten- und Telekommunikationsnetze (Bild 29) vorgestellt.

Fast alle nachfolgend genannten LWL-Steckverbindertypen sind für

Multimodefaser als PC-Stecker (beige oder schwarz) und

Einmodenfaser als PC- (blau) und auch APC-Ausführung (grün) verfügbar.

FC-Steckverbinder

Der FC-Steckverbinder (FC = fiber connector) war der erste LWL-Steckverbinder mit Verdrehsicherung. Erkennungsmerkmal sind die Überwurfmutter mit Feingewinde für den Schraubverschluss und die kurze Ferrule mit einem Durchmesser von 2,5?mm. Heute ist der FC-Steckverbinder hauptsächlich als hochwertiger Verbinder in Gradschliff- (PC-) oder Schrägschliffausführung (APC) an Messgeräten zu finden (siehe auch Teil 8).

ST-Steckverbinder

Der ST-Steckverbinder (ST = straight tip) gehört wie der FC-Steckverbinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...