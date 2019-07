Ich melde mich nach zwei Tagen Warschau zurück. Habe dort u.a. die Warschauer Börse besucht. Dies 6 Jahre nach dem geplanten (und dann eingeschlafenen) "Merger of Equals" mit der Wiener Börse. In Warschau wimmelt es jedenfalls nur so von Österreich-Bezug. Beispiele? Immofinanz hatte erst in der Vorwoche das Closing des Warsaw Spire bekannt gegeben, Porr baut rund um das neue Nationalstadion ein ganz spannendes Projekt, Warimpex hat das Intercont neben dem Kulturpalast, die RCB gewinnt Zertifikate-Awards ... Im nächsten Börse Social Magazine werden wir mit dem Polen-Thema aufmachen. Input gerne an christian.drastil@boerse-social.com . Immofinanz ( Akt. Indikation: 24,12 /24,19, -0,41%)Warimpex ( Akt. Indikation: 1,33 /1,35, -0,37%)Porr ( Akt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...