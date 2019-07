Bis zu den Zahlen für das 2. Quartal 2019 dauert es bei Barrick Gold zwar noch etwas - diese sollen erst am 12. August veröffentlicht werden. Doch bereits am Donnerstag (18. Juli) könnte es spannend werden, denn im Laufe des Tages will Barrick Gold vorläufige Zahlen zu Produktion und Verkäufen im 2. Quartal 2019 veröffentlichen. Gewiss, dann gibt es noch keine Angaben zum Ergebnis, denn das hängt natürlich noch von vielen anderen Faktoren ab. Doch die Zahlen vom 18. Juli könnten einen Hinweis darauf ... (Peter Niedermeyer)

