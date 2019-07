In den Geschäftsberichten heimischer Börsenotierter gibt es aufschlussreiche Interviews mit den Vorständen. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview mit OMV-CEO Rainer Seele aus dem OMV-Geschäftsbericht 2018: Was hat Sie 2018 am meisten gefreut?Offen gesagt hat mich ziemlich vieles gefreut. Wir haben im März die neue "OMV Strategie 2025" präsentiert und sofort begonnen, sie umzusetzen. Am Ende des Jahres spiegelte sich eine Reihe erfolgreicher Aktivitäten in einer höchst erfreulichen Zahl wider: Wir konnten mit einem CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten von 3,6 Milliarden Euro das höchste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens erwirtschaften. Das freut uns, aber ich denke auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre, ...

