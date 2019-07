Morgen startet eine neue Aktie im direct market der Wiener Börse, und zwar Fashion on Screen. Dabei handelt es sich um eine in London ansässige Filmproduktionsfirma. Die Company hat eigenen Angaben zufolge in den letzten zwölf Monaten sowohl ihre Finanzierungskapazitäten als auch das Management-Team ausgebaut und steht kurz vor dem Produktionsstart des ersten Film. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...