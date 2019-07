VW und Porsche haben Betriebsräte mit obszön hohen Gehältern umschmeichelt. Sind fürstlich bezahlte Arbeitnehmerbosse noch Anwälte der Angestellten - oder schon Co-Manager ihrer Konzerne? Eine Bilanz.

Uwe Hück muss nicht mal den Mund aufmachen, um sich Respekt zu verschaffen. Ein Mann wie ein Baum, 100 Kilo schwer. Europameister im Thaiboxen und mit einem Händedruck, vor dem sich selbst die Leute aus den eigenen Reihen fürchten. Mehr als 28 Jahre vertrat der Glatzkopf beim Autobauer Porsche die Interessen der Belegschaft, mehr als 15 Jahre stand er dem Konzernbetriebsrat vor. Hück war mehr als nur ein Arbeitnehmervertreter. Er war eine Machtkonstante und ein wichtiger Repräsentant des Unternehmens. Einer, der die Porsche-Kraft verkörperte. Einer, der der Firmenlegende Ferry Porsche versprochen hatte: Ich werde mich darum kümmern, dass es Porsche und der Belegschaft gut geht.

Doch der Hüne Hück - das war einmal. Staatsanwälte ermitteln. Nicht gegen, aber wegen Hück. Er soll in einigen Jahren 400.000 Euro kassiert und statussymbolische Annehmlichkeiten genossen haben: einen schicken Dienstwagen, zeitweise sogar einen Fahrer - vielleicht mehr, als das Gesetz zulässt. Die spendablen Vorstände des Autobauers könnten sich der Untreue schuldig gemacht haben.

Wie auch immer die Sache ausgeht - sie festigt Vorurteile gegenüber der Arbeit und der Rolle von Betriebsräten in Großkonzernen. Die Wahrnehmung: Die Hücks der neuen, deutschen Arbeitswelt treten längst nicht mehr als Fahnenträger ausgebeuteter Arbeiter oder Anwälte emanzipierter Fabrikuntertanen in Erscheinung, sondern als Arbeitnehmerbosse, die die Privilegien ihrer gut verdienenden Belegschaften ausbauen. Als umschmeichelte Co-Manager der Geschäftsführung, die sich in Status, Stil und Mitentscheidungsmacht ihren Chefs annähern. Als Sonnenkönige mit feudalen Ansprüchen, die die Erbhöfe ihrer arbeitsrechtlich abgesicherten Macht verteidigen - und gerne ihre Saläre verschweigen, wie eine Umfrage der WirtschaftsWoche belegt.

Auch bei Porsches Mutterkonzern Volkswagen ist die Vergütung des Betriebsratschefs Bernd Osterloh Anlass für staatsanwaltliche Ermittlungen. 700.000 Euro hat der Betriebsratschef in der Spitze überwiesen bekommen - obwohl die Erinnerungen in Wolfsburg an den Fall Hartz/Volkert und das interne Spendenkonto "1860 Vorstand Diverses" noch frisch sind. Mehr als zehn Jahre verwöhnte VW-Personalvorstand Peter Hartz über "1860" Osterlohs Vorgänger Klaus Volkert mit Sonderboni, spendierte Spesen, Lustreisen, Bordellbesuche und Scheinaufträge an Volkerts brasilianische Geliebte. Hartz wurde 2007 wegen Untreue verurteilt, Volkert kassierte zwei Jahre und neun Monate Haft. Man durfte erwarten, dass VW den Skandal als Zäsur begreift. Dass der Konzern aufklärt, aufräumt - und eine Vergütungsstruktur für Betriebsräte durchsetzt, die nachvollziehbar ist. Das ist offenbar nicht geschehen.

Sind Betriebsräte als Top-Verdiener wie Hück und Osterloh noch in der Lage, die Interessen der Arbeitnehmer glaubhaft wahrzunehmen? Oder umgekehrt gefragt: Kann man Betriebsräten als Co-Managern wirklich noch Top-Gehälter vorenthalten? Die Doppelfrage führt mitten hinein in die Paradoxien der betrieblichen Mitbestimmung: Das alte System passt nicht mehr zur modernen Wirtschaftswelt. Die mächtigsten Betriebsräte gibt es heute ausgerechnet dort, wo sie am wenigsten gebraucht werden. In Konzernen mit einer formierten Belegschaft, in der Tarifverträge noch etwas zählen. In Firmen, die ohnehin gern in eine anständige Bezahlung ihrer Mitarbeiter investieren. Die Grenzen zwischen Betriebsratsfürst und Personalvorstand sind in vielen dieser Unternehmen fließend. Den schlecht bezahlten Putzern, Fleischzerlegern und Gastrohelfern, die in kleinen Subunternehmen und Dienstleistungsbetrieben um ihr Recht auf einen Betriebsrat kämpfen, wiederum müssen die Hücks und Osterlohs so entrückt vorkommen wie Konzernchefs. Hinzu kommt: Die individualisierte Arbeitswelt der Start-up-Gegenwart basiert auf flachen Hierarchien und der Freiheit zur Selbstausbeutung - auf unternehmerisch denkenden Freelancern, die sich nur noch projektweise an Unternehmen binden und mit den Instrumenten der Kohlekumpel nichts mehr anfangen können, um ihre Rechte durchzusetzen.

Wenn es also stimmt, wie Steffen Müller, Arbeitsmarktforscher vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), bestätigt, dass "der Betriebsrat in den vergangenen Jahren immer mehr vom Vertreter der Arbeitnehmerinteressen zum Co-Manager" in Konzernen geworden ist, während die moderne Dienstleistungsökonomie ihn weitgehend entbehrt - bedürfte es dann nicht einer grundlegenden Reform der gesetzlichen Arbeitnehmervertretung. Warum bleibt sie aus? Mit welchen Folgen und welchen Verwerfungen?

Die Gehaltsfrage

Das Gesetz sagt, freigestellte Betriebsräte sollen so viel verdienen wie vergleichbar qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen. Bei der Gehaltsentwicklung werden auch Beförderungen berücksichtigt, von denen ein Betriebsrat im Job mutmaßlich profitiert hätte. Bernd Osterloh stand bei VW als Arbeiter am Band. Hätte er sich tatsächlich emporarbeiten, auf das Gehalt eines Managers kommen können?

Im VW-Konzern werden Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Osterlohs Salär oft mit wenigen Worten abgeblockt. Per Schiedsverfahren sei geklärt worden, dass Osterlohs Gehalt in Ordnung sei, heißt es. Ende der Debatte.

Die Grundlagen des Systems

Fakt ist, dass Osterlohs Gehalt das Arbeitsgericht befasst hat. Fakt ist auch, dass VW im Zuge dessen ehemalige Richter des Bundesarbeitsgerichts beauftragte, die Gehaltsfrage zu klären. Ihr Gutachten kommt zu dem Schluss, dass für Osterloh eine Vergütung auf dem Niveau eines VW-Bereichsleiters "ausdrücklich nicht unzulässig" sei.

Mehrere Juristen halten die Einschätzung für "wackelig". Wäre die Rechtslage so klar, wie sie in Wolfsburg meinen, hätte die Staatsanwaltschaft Braunschweig ihre Ermittlungen wohl auch schnell eingestellt. Volker Rieble, Professor für Arbeitsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, meint: "Nach dem Fall Volkerts einfach so weiterzumachen wie bisher erscheint mir wie organisierte Kriminalität."

Und wie sieht es in anderen Unternehmen aus? Um ein halbwegs klares Bild darüber zu bekommen, wie hoch die Dichte an Betriebsrats-Sonnenkönigen im Dax ist, hat die WirtschaftsWoche bei den Betriebsräten aller 30 Konzerne nachgehakt. Lediglich die Arbeitnehmer von vier Unternehmen waren bereit, ihre Bezüge offenzulegen: Deutsche Börse, Fresenius, Fresenius Medical Care und Daimler. BASF teilte das Durchschnittsgehalt seiner Betriebsräte mit. Bei HeidelbergCement beschied man der WiWo, man habe "kein Interesse". Der Betriebsrat der Lufthansa wollte den Fragebogen gar nicht erst annehmen.

Stefanie Lang, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Dax-Konzerne Fresenius und Fresenius Medical Care, kommt gerade von einer Sitzung aus Slowenien zurück. Sie fliegt nicht gern, ihr wird schnell schlecht. Erst recht, wenn die Maschinen klein sind, in Turbulenzen geraten, so wie heute. Aber das ist es ihr wert: "Betriebsrat ist mein Traumjob. Selbst wenn ich im Lotto gewonnen hätte, würde ich weitermachen."

Lang verdient 63.500 Euro im Jahr. Als Aufsichtsrätin kommen netto 300.000 Euro hinzu, wovon sie 266.000 Euro an eine Stiftung der Gewerkschaft abführt, so wollen es die Statuten. Insgesamt erhält sie damit knapp 100.000 Euro im Jahr, ein stattliches Salär, gewiss, aber meilenweit entfernt von den ...

