Immer mehr Amerikaner können ihren Autokredit nicht bedienen, die Nachfrage sinkt. Deutsche Premiumhersteller bekommen die Flaute besonders zu spüren.

Als Daimler Anleger am 12. Juli warnte, dass der Autobauer seine Jahresziele nicht erreichen könne, nannte er dafür viele Gründe: Eine Rückrufaktion wegen fehlerhafter Airbags des ehemaligen Daimler-Zulieferers Takata, die Scherereien mit den Zulassungsbehörden wegen mutmaßlicher Manipulationen beim Diesel sowie einen Sondereffekt in der Van-Sparte. All das wird dazu führen, dass der im Dax notierte Konzern im laufenden Jahr "deutlich" weniger verdienen wird als jene 11,1 Milliarden Euro, die 2018 vor Steuern und Zinsen hängen blieben. Schon das war ein gutes Fünftel weniger als im Vorjahr gewesen.

An der Börse knickte die Daimler-Aktie nach dieser zweiten Gewinnwarnung binnen eines Monats um bis zu fünf Prozent ein. Die Kursgewinne seit Jahresanfang sind damit fast komplett futsch, die Aktie lief deutlich schlechter als der Dax insgesamt. Denn neben den vielen Einmaleffekten belastet den Konzern eine Entwicklung, die er in der Gewinnwarnung nur klein und weit unten erwähnt. Dort heißt es, die Automobilmärkte wüchsen "geringer als erwartet".

Tatsächlich aber wachsen die Märkte nicht, sondern schrumpfen: In Europa gingen die Autoverkäufe im ersten Halbjahr laut Branchenverband ACEA um drei ...

