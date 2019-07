"Trüb ists heut, es schlummern die Gäng? und die Gassen und fast will mir es scheinen, es sei, als in der bleiernen Zeit", schrieb Friedrich Hölderlin in der Elegie "Der Gang aufs Land". Analyst David Varga von Metzler beschleichen beim Umherschweifen im Stahlsektor ähnliche Gedanken. Die Zeichen verdichteten sich, dass der wirtschaftliche Abschwung länger anhalten könnte, als es die meisten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...