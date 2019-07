Wirecard Aktie: Jetzt wird es kunterbunt… Die Aktie von Wirecard hat in den vergangenen Tagen in der Regel etwas nachgegeben. Dabei könnte die Aktie nun - ausgerechnet - von einer Studie der Deutschen Bank profitieren. Das Bankhaus sieht den Wert immerhin auf dem Weg nach oben. Die Aktie würde nach Meinung eines Analysten ein Kurspotenzial bis zu 200 Euro haben. Dies bestätigen andere Analysten aus der Charttechnik oder der technischen Analyse. Wirecard: 200 Euro? Am 7. August wird das Unternehmen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...